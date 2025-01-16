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Şanlıurfa'da Tırla Çarpışan Otomobil Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da Tırla Çarpışan Otomobil Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
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Şanlıurfa-Suruç kara yolunda meydana gelen kazada, bir tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da tırla çarpışıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç kara yolunun Koçören Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakkı D.'nin kullandığı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır ile çarpışarak şarampole devrildi. Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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