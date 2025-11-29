Şanlıurfa'da Tırın Devrilmesi Sonucu Milyonluk Araçlar Hasar Gördü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sıfır otomobillerin yüklü olduğu bir tırın devrilmesi sonucu milyonluk araçlar büyük hasar gördü.

Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 K 1994 plakalı tır, Şanlıurfa'dan Viranşehir istikametine ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırın üzerindeki sıfır otomobillerin büyük bölümü ciddi şekilde hasar aldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA