Şanlıurfa'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan Ford marka otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Mardin karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakaları belirlenemeyen BMC marka tır ile Ford marka otomobil çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sürücü Yusuf Batar (25) ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Batar'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA