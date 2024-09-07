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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira dolandırdığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 14 ilde 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira maddi zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Akçakale ilçesindeki 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ile 11 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira dolandırdığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak 14 ilde 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira maddi zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Akçakale ilçesindeki 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ile 11 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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