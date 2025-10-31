Haberler

Şanlıurfa'da Tekstil Yüklü Tırın Devrilmesi D-400 Karayolunu Kapattı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tekstil hammaddesi taşıyan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. D-400 karayolu trafiğe kapatılırken, ekipler tırın kaldırılması ve yola saçılan yüklerin temizlenmesi için çalışmalara başladı. Kazada sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tekstil hammaddesi yüklü tırın devrilmesi sonucu D-400 karayolu trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa yönüne seyir halinde olan 31 DJ 652 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın dorsesinde bulunan tekstil hammaddesi yola savrulurken, olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, devrilen tırın kaldırılması ve yola saçılan yüklerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle D-400 karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Temizlik ve çekici çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
