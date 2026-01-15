Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarına yönelik Birecik ilçesinde çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından örgütlü olarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikametlerine ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet alacak defteri, 2 adet otomobil satışlarına dair sözleşme defteri, 5 adet yazılı senet, 18 adet araç satış sözleşmesi, 19 adet tapu senedi, 47 adet boş senet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA