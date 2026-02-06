Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 64 farklı çap ve özellikte fişek, 4 alacak defteri, 17 imzalı senet, 3 banka dekontu, 3 boş senet, 1 alacak-verecek borçlu listesi, 2 banka çeki ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA