Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, ruhsatsız tabancalar ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 64 farklı çap ve özellikte fişek, 4 alacak defteri, 17 imzalı senet, 3 banka dekontu, 3 boş senet, 1 alacak-verecek borçlu listesi, 2 banka çeki ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



