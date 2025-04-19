Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tarım suyu tahliye kanalına düşen 13 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tarım suyu tahliye kanalına düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Karadut Mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 13 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuk, mahalle civarından geçen tahliye kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kanalın çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Dalgıç polis ekiplerinin tahliye kanalında başlattığı çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.