Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Kişi Kayboldu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Kişi Kayboldu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren 1'i çocuk 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına girip akıntıya kapılan 1'i çocuk 2 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (13) ile ismi öğrenilemeyen orta yaşlardaki yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şahıs, akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan şahısları kurtarmak için AFAD, dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, kayıp şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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