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Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

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Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 9 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik yaparak rüşvet aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve rüşvet aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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