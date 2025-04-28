Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon: 7 Tutuklama

Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik yaparak rüşvet aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve rüşvet aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.