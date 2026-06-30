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Sondaj aracı ile işçilerin kaldığı karavan yandı: 3 yaralı

Sondaj aracı ile işçilerin kaldığı karavan yandı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde özel bir firmaya ait sondaj aracında çıkan yangın, bitişikteki karavana sıçradı. Yangına müdahale eden 3 işçi hafif yaralanırken, araç ve karavan kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da özel bir şirkete ait sondaj aracı ile bitişiğindeki karavanın yanması sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki özel bir firmaya ait sondaj yapan araçta henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki işçilerin kaldığı karavana sıçradı.

Yangına müdahale eden 3 işçi yaralandı

Alevlere ilk müdahaleyi olay yerindeki işçiler yaptı. Yangına müdahale eden işçilerden Mehmet Emin A., Beşir A. ve Mehmet Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında sondaj aracı ile karavan kullanılamaz hale gelirken hafif şekilde yaralanan işçiler ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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