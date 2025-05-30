Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Trafik Kazasına Neden Oldu

Şanlıurfa'da yolda bulunan sokak köpeğinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yola çıkan bir sokak köpeği yürüdüğü esnada otomobil sürücüsü durarak geçmesini bekledi. Bu sırada arkadan gelen iki otomobil, art arda çarpıştı. Çarpışan otomobillere bir kamyonet de çarpınca zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kaza anı kamerada

Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken yolun karşı tarafına geçen sokak köpeği ise bir iş yerinin bahçesine girdi. Sokak köpeğinin neden olduğu zincirleme kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA