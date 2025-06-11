Şanlıurfa'da Silahlı ve Satırlı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı ve Satırlı Kavga: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, silah, satır ve taşlar kullanıldı. Olayda 3 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, satırlı ve taşlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silah, satır ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Cadde ortasında yaşanan kavgada, Abdullah S. (51) silahla, Basıl S. (21) ve Mustafa S. (35) ise bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler

Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.