Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonrası çocuklar amcalarının evini ateşe verdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden bir kişinin çocukları, babalarının ölümünden sorumlu tuttukları amcalarının evini ateşe verdi. Güvenlik güçleri olayı araştırırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cinayetten sorumlu tuttukları amcalarının evini yaktılar

Silahlı saldırı sonrası ortalık karıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ölen şahsın çocukları babalarının ölümünden sorumlu tutukları amcalarının evini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Pazar günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Hasan Atmaca'nınkullandığı otomobile, Eyüp Nebi Kavşağı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda sürücü Hasan Atmaca yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evi ateşe verdiler

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken iddiaya göre saldırıda ölen Hasan Atmaca'nın çocukları, amcaları Sabri A.'nın evini ateşe verdi. Amcaları Sabri A.'nın yaşadığı bir husumet nedeniyle babaları Hasan Atmaca'nın öldürüldüğünü iddia eden şüphelilerin Hürriyet Mahallesi'ndeki evi yaktığı belirtildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hasan Atmaca'yı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.