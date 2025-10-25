Haberler

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Yabancı Genç Yaralı

Ceylanpınar ilçesinde yol kenarına bırakılmış silahla vurulmuş iki yabancı uyruklu genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yol kenarına bırakılmış, silahla vurulmuş 2 yabancı uyruklu genç yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunda, sınır hattına yakın bir bölgede meydana geldi. Jandarma ve sağlık ekipleri, yol kenarında silahla vurulmuş 15 yaşındaki Abdulmalik El D. ile 20 yaşındaki Ahmet Elmudzi El M. isimli 2 yabancı uyruklu gencin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla vurulan gençlerin kim ya da kimler tarafından hedef alındığını belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
