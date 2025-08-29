Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Genç Adam Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Genç Adam Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 28 yaşındaki Mahmut T., kimliği belirsiz şahısların otomobilden açtığı ateşle ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 28 yaşındaki gencin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçe merkezinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar, otomobil ile Mahmut T.'nin (28) bulunduğu traktör bayisinin önüne gelerek beklemeye başladı. Genç adamın dışarı çıktığını gören zanlılar, otomobilden açtıkları ateşle Mahmut T.'yi ağır yaraladı. Silah sesi üzerine dışarı çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri traktör bayisinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Atılan manşetler bomba! Bütün dünya Mourinho'yu konuşuyor

Bütün dünya Mourinho'yu konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.