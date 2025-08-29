Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Genç Adam Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 28 yaşındaki gencin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçe merkezinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar, otomobil ile Mahmut T.'nin (28) bulunduğu traktör bayisinin önüne gelerek beklemeye başladı. Genç adamın dışarı çıktığını gören zanlılar, otomobilden açtıkları ateşle Mahmut T.'yi ağır yaraladı. Silah sesi üzerine dışarı çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri traktör bayisinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA