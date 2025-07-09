Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 248. Sokakta meydana geldi. 18 yaşındaki Muhammed Zencirci, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Zencirci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA