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Tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı

Tehdit suçundan aranan şahıs yakalandı
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Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahsı yakaladı.

Şanlıurfa'da silahla tehdit suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs Ceylanpınar ilçesinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit sucundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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