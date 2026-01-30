Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Karacadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu tüfek bulundurdukları tespit edilen 2 şüphelinin ikamet adresinde arama yaptı. Aramada, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 piyade tüfeği şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü ile farklı çap ve ebatlarda 259 mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA