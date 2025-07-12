Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanma ile mücadele kapsamında Şanlıurfa merkez, Siverek, Viranşehir, Suruç ve Birecik ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 11 adet tabanca şarjörü, 201 adet farklı boyut ve özelliklerde fişek ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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