Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 8 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 8 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilen İHA destekli operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi. 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozova ilçesinde 7, Viranşehir'de 1 adrese İHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çuvalların arasına gizlenmiş 18 uzun namlulu silah, 7 av tüfeği, 3 tabanca ve 399 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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