Şanlıurfa'da Sigara Izmaritleri Yangınlara Neden Oldu

Şanlıurfa'da Sigara Izmaritleri Yangınlara Neden Oldu
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Birecik ilçesinde söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ormanlık alanda ve güneş enerjisi santralinde iki yangına yol açtı. Yangınlar, mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde söndürülmeden atılan sigara izmaritleri iki ayrı yangına neden oldu. Biri ormanlık alanda, diğeri ise güneş enerjisi santralinin (GES) olduğu bölgede çıkan yangınlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilk yangın, Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşandı. Yolun kenarında başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi ise mahalleli ile muhtarı Mehmet Öztürk yaptı. Gelen itfaiye ekiplerine de yardımcı olan Öztürk, hortumu eline alarak alevlere müdahale etti. Yangın, ekipler ve vatandaşların çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

Trafo ve GES panelleri zarar gördü

Diğer yangın ise Birecik Barajı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yolun kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede bölgede bulunan güneş enerjisi santraline (GES) sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında trafo ve güneş enerjisi panellerinin büyük zarar gördüğü öğrenildi.

İlk incelemelere göre her iki yangının da yoldan geçen araçlardan söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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