Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tır Yangın Çıkardı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Sürücünün yangını fark edip aracı yol kenarına çekmesiyle Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, seyir halindeki tırın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesi Ceylan Mahallesi yakınların meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücünün yangını fark etmesiyle araç yol kenarına çekildi. Kısa sürede alev topuna dönen tır, korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Tır yangınında zaman zaman yaşanan patlama anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme çalışmaları başlattı. - ŞANLIURFA