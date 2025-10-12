Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Viranşehir istikametinden kent merkezine ilerleyen tırın tekerleklerinden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, teker kısmından çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Maddi hasarın oluştuğu tır yangını ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA