Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Siverek-Hilvan kara yolu Hilvan çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa