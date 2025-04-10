Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı

Çatışma ihtimali vardı! Türkiye ve İsrail arasında ilk temas sağlandı
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Hilvan kara yolu Hilvan çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - ŞANLIURFA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.