Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
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Ceylanpınar'da Tarım İşletmeleri'ne ait bir kamyonet, seyir halindeyken alev aldı. Araç içindeki güvenlik görevlileri hızla dışarı çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, alev topuna döndü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazisinde, güvenlik görevlilerinin kullandığı kamyonet seyir halindeyken bir anda alev aldı. Araç içerisindekilerin can havliyle kendilerini dışarı attığı yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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