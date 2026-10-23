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Şanlıurfa'da polisin ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da polisin ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da polisin ruhsatsız silah operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah, mermi ve şarjör ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve şarjör ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1 adet uzun namlulu silah, 22 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kuru sıkı tabanca, 90 adet kartuş, 709 adet fişek ve 39 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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