Şanlıurfa'da bir kişi otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Birecik ilçesinde park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulunan 47 yaşındaki Hişman Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılan otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 47 yaşındaki Hişman Yılmaz, otomobilde başından silahla vurularak ölü bulundu.
  • Olayın cinayet mi intihar mı olduğu otopsi ve kriminal incelemeler sonucunda belirlenecek.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde köy çıkışında park halindeki bir otomobilde, bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Ekenek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 63 FC 436 plakalı otomobilin uzun süre hareket etmediğini fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişinin 47 yaşındaki Hişman Yılmaz olduğu tespit edildi.

OLAYIN CİNAYET Mİ YOKSA İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın başından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri hem araç içerisinde hem de çevrede delil toplarken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölümünün cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yapılacak otopsi ve kriminal incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
