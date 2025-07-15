Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı İki Yaya Yaralandı

Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı İki Yaya Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı. M.D. (22) ve Y.L.D. (17) yaralanarak hastaneye kaldırıldı, durumları stabil.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi 36. Sokak'ta Buğday Pazarı civarında meydana geldi. L.G. idaresindeki 34 CZY 697 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada M.D. (22) ve Y.L.D. (17) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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