Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı İki Yaya Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi 36. Sokak'ta Buğday Pazarı civarında meydana geldi. L.G. idaresindeki 34 CZY 697 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı. Kazada M.D. (22) ve Y.L.D. (17) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA