Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 5'i çocuk 6 kişi aranıyor

Şanlıurfanın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç sulama kanalına devrildi. Sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtulurken, ekiplerin araçtaki anne ile 5 çocuğunu arama çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ç. idaresindeki 31 B 7008 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Sürücünün kendi imkanları ile kurtulduğu olayda, bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde olduğu değerlendirilen anne ile 5 çocuğunu arama çalışmaları sürüyor. - ŞANLIURFA