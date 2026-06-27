Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman kara yolunun Bozova ilçesi Arıkök Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 SK 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan Mustafa Aslan, Fatma Aslan, Ahmet Burak Aslan, Seher Aslan ve Zehra Aslan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 4 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle Bozova-Adıyaman kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza yapan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı