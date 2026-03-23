Otomobil 10 metrelik çukura düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunda meydana gelen korkunç kazada, yol yapımı için açılan 10 metrelik çukura devrilen otomobildeki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun 18'inci kilometresinde yaşandı. Yabancı uyruklu Abdurrezak Oso'nun kullandığı 63 MD 0481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışmasında kazılan çukura devrildi. Yaklaşık 10 metrelik çukurun içerisine düşen otomobildeki yabancı uyruklu Gale Ali (45) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
