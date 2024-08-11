Şanlıurfa'da Otomobil Alev Aldı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Şanlıurfa'da alev alan otomobili itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Halide Nusret Zorlutuna Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki 67 LC 704 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA