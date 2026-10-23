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Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu, sürücü öldü

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Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu, sürücü öldü Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtu, sürücü öldü
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Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi mevkisinde otomobilin 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Olcay yönetimindeki 16 BAU 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten yol çalışması yapılan bölgeye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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