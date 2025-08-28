Şanlıurfa'da Oto Tamircisi Genç Dükkanında Ölü Bulundu
Eyyübiye ilçesinde bir oto tamircisi, dükkanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi otopsi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da oto tamircisi genç, dükkanında ölü bulundu.
Olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhane dükkanında yaşandı. İddiaya göre, 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban'ın yerde hareketsiz olduğunu gören çevredeki esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerindeki incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa