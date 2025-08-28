Şanlıurfa'da oto tamircisi genç, dükkanında ölü bulundu.

Olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhane dükkanında yaşandı. İddiaya göre, 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban'ın yerde hareketsiz olduğunu gören çevredeki esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerindeki incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA