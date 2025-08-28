Şanlıurfa'da Oto Tamircisi Genç Dükkanında Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesinde bir oto tamircisi, dükkanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi otopsi için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da oto tamircisi genç, dükkanında ölü bulundu.

Olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhane dükkanında yaşandı. İddiaya göre, 33 yaşındaki İbrahim Halil Çoban'ın yerde hareketsiz olduğunu gören çevredeki esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerindeki incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekne kazasında hayatını kaybeden Halit Yukay'ın son sözlerini Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı

Ünlü iş insanının ölmeden önceki son sözlerini Tatlıtuğ açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.