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Şanlıurfa'da Muhtar Adayı Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında muhtar adayı Recep Vural hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu muhtar adayı öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti-Göklü yolu kırsal Karaotlak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Recep Vural yönetimindeki 63 LR 182 plakalı hafif ticari araç, Şefik Erkan idaresindeki 63 M 2387 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Recep Vural kaza yerinde hayatını kaybetti, araçlardaki 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Recep Vural'ın Halfeti ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi muhtar adayı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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