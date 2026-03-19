Kar maskeli saldırganlar ölüm saçtı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletli iki kar maskeli saldırgan, yürüyen bir genci açtıkları ateşle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da yüzlerini kar maskesiyle kapatan motosikletli 2 şahıs, yolda yürüyen 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Abdullah Kürşat Yıldırım (26), kar maskeli ve motosikletli kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım için çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinden motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
