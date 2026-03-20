Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bozova ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. K.A.'nın kullandığı 63 EL 444 plakalı otomobil, Emre Şahin (18) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenaze adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsü K.A. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

