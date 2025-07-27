Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Salih Özcan Bulvarı üzerinde yaşandı. Metin İleri'nin kullandığı 63 BZ 654 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır şeklinde yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA