Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
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Hilvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu İshak B. hafif yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hilvan ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Gölcük yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İshak B. yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savruldu. Kazada sürücü İshak B. hafif şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen çocukların son anda kurtulmaları ve kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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