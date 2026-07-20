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Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre kontrolden çıkan 63 AHU 338 plakalı motosiklet, devrildikten sonra sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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