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Şanlıurfa'da minibüsle otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen minibüsle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişi olay yerinde belirlendi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişi olay yerinde belirlendi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobille karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akçakale Otomobil Kaza

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