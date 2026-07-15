Otomobil yolcu minibüsüne arkadan çarptı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman kara yolunda yaşandı. Yabancı uyruklu Abdurrahim A.'nın kullandığı 34 BKP 859 plakalı otomobil, Bozova ile Şanlıurfa arasında yolcu taşıyan Mehmet S.'nin kullandığı 63 AJZ 880 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı