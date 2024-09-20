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Şanlıurfa'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç arasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan çevre yolunda henüz sürücüsü belirlenemeyen 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen Zeki Karabulut (40) idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan feci kazada, aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeki Karabulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak inceleme çalışması başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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