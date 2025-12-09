Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 gözaltı
Şanlıurfa'da bir market çalışanının uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları ve soruşturmanın seyri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde bulunan market önünde meydana geldi. Marketin çalışanı Sedat A. (21), iş yerini açmak istediği sırada 6 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Aralık'ta Karaköprü ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Saldırıyla ilişkisi olduğu tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa