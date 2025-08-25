Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da pencere kenarında mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalledeki bir vatandaşın beslediği Kedi, kimsenin olmadığı bir evin 3'üncü kattaki penceresine tırmandı. Aşağı inemeyen ve mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, merdiven uzatarak kediye ulaşmayı başardı.

Aşağı indirilen kedi sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA