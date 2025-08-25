Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, pencere kenarında mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Mahallede bir vatandaş tarafından beslenen kedi, boş bir evin 3. katındaki pencereye tırmandı ve geri inemedi.

Şanlıurfa'da pencere kenarında mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, mahalledeki bir vatandaşın beslediği Kedi, kimsenin olmadığı bir evin 3'üncü kattaki penceresine tırmandı. Aşağı inemeyen ve mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, merdiven uzatarak kediye ulaşmayı başardı.

Aşağı indirilen kedi sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.