Şanlıurfa'da Mahalleler Arasında Kavga: 9 Yaralı

Şanlıurfa'da Mahalleler Arasında Kavga: 9 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Soydan ve Taşhan mahalleleri arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki mahallenin sakinleri arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Siverek'e bağlı Soydan Mahallesi ile Taşhan Mahallesi sakinleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya giren hayvanlar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.B. (21), Z.B. (31), Ç.K. (45), Ç.B. (18), H.B. (40), E.B. (15), S.B. (22), T.B. (18) ve M.B (13) darbe sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, her iki mahallede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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