Siverek'te hasar gören sulama göletini vatandaşlar onardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağış nedeniyle hasar gören sulama göleti, mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla onarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Çağa Mahallesi'nde bulunan sulama göleti, etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gördü. Göletin bir bölümünde meydana gelen patlak, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, muhtemel bir tehlikenin büyümemesi için kendi imkanlarıyla hasar gören bölümü onarmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar, göletteki patlağın büyümesini önlemek amacıyla yoğun çaba harcadı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı