Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu kamerada

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu kamerada
Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanında gerçekleşen silahlı soygun esnasında bir polis memuru yaralandı. Soygunu gerçekleştiren 3 maskeli soyguncu, yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Olayla ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.

Şanlıurfa'da 1 polisin yaralandığı kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki bir kuyumcu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, soygun yapmak için kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli 3 kişi ile kuyumcuda müşteri olarak bulunan polis memuru arasında arbede çıktı. Arbedede kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle polis memuru yaralandı. Kuyumcudan iddiaya göre 4 milyon lira değerinde altın alan soyguncular, daha sonra kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan polis, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki ve ana yollardaki onlarca güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipler, soyguncuların izini buldu. Ekipler, 6 adrese düzenledikleri operasyonda 3 soyguncu ile olayla ilişkisi bulunan 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.

Çalınan altınlar bir evde bulundu, olay anları kameraya yansıdı

Polis, soyguncuların ifadelerinden yola çıkarak çalınan altınları Karaköprü ilçesi kırsal Büyük Akziyaret Mahallesi'ndeki bir evde buldu. Kuyumcuda gerçekleşen silahlı soygun anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
