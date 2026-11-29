Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 kişi, jandarmanın Eyyübiye ve Viranşehir'deki operasyonlarıyla yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay, bilişim yoluyla hırsızlıktan 9 yıl 2 ay cezası olan şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.
Şanlıurfa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Eyyübiye ilçesinde Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aynı çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ise Viranşehir ilçesinde Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.